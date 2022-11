Miedwiediew znów grozi. Tym razem chodzi o systemy Patriot dla Ukrainy: Staną się naszym celem

Ukraina otrzyma systemy obrony przeciwrakietowej Patriot? Szef NATO Jens Stoltenberg przyznał niedawno, że tego typu decyzje należą do państw członkowskich. Do sprawy odniósł się więc były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew, który postanowił zagrozić, że gdyby do dostarczenia kompleksów faktycznie doszło, stałyby się one "legalnym celem" rosyjskich Sił Zbrojnych.

