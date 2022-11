Pentagon zaprzecza doniesieniom: Nie mamy w planach dostarczenia systemów Patriot Ukrainie

- Wszystkie możliwości leżą na stole - powiedział jeden z wysokich urzędników USA, pytany o to, czy administracja Joe Bidena rozważa wysłanie baterii Patriot do Ukrainy. - Patriot jest jednym z rozważanych systemów obrony powietrznej - dodał urzędnik.

Pentagon dementuje informacje o przekazaniu Patriotów USA

Na późniejszej konferencji prasowej rzecznik prasowy Pentagonu gen. Patrick Ryder przekazał, że Departament Obrany USA rozmawia z Ukrainą na temat "szerokiego zakresu możliwości i wsparcia", w odniesieniu do potrzeb obronnych tego kraju. - Obrona powietrzna nadal jest głównym priorytetem dla Departamentu Obrony i dla społeczności międzynarodowej - powiedział Ryder, cytowany przez portal "The Hill".

Wojskowy dodał, że USA w tym momencie nie rozważa ich przekazania. - Jeśli chodzi o jakikolwiek rodzaj baterii Patriot z USA [...] w tej chwili nie mamy w planach dostarczenia ich Ukrainie - dodał rzecznik prasowy Pentagonu.

Patrick Ryder powiedział, że Stany Zjednoczone będą kontynuować rozmowy na ten temat. Jednocześnie zaznaczył, że przekazanie jakiegokolwiek zaawansowanego systemu obrony powietrznej wymaga znaczącego przeszkolenia i zapewnienia dla niego odpowiedniej logistyki. Rzecznik prasowy Pentagonu wyjaśnił, że gdyby inne państwo zdecydowało się przekazać ten system, byłaby to jego suwerenna decyzja. - Jeśli chodzi o NATO, to wyobrażałbym sobie, że byłoby to częścią dyskusji Sojuszu - dodał.

We wtorek Jens Stoltenberg zaznaczył, że cały czas są omawiane możliwości dostarczenia Ukrainie systemów Patriot. - Nasze rozmowy dotyczą dostarczenia nowych systemów, takich jak Patriot trwają [...] chodzi w nich także o to, aby systemy, które już zostały dostarczone, były skuteczne i funkcjonowały - podkreślił sekretarz generalny NATO.

Miedwiediew: Jeśli Ukraina dostanie Patrioty, stanie się uzasadnionym celem

Na rozmowy, jakie toczą się wokół przekazania Patriotów Ukrainie, zareagował Dmitrij Miedwiediew.

"Jeśli, jak podpowiedział Stoltenberg, NATO dostarczy kijowskim fanatykom systemy Patriot wraz z personelem NATO, natychmiast staną się oni prawomocnym celem naszych sił zbrojnych" - napisał na Twitterze rosyjski polityk.