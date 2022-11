Zaginięcie Madeleine McCann. Podejrzany Niemiec z kolejnym nakazem aresztowania

Skazany za molestowanie dzieci i handel narkotykami Christian Brückner od 2019 roku przebywa w więzieniu za zgwałcenie 72-letniej Amerykanki. Do napaści tej doszło w Algarve - tym samym rejonie Portugalii, w którym 15 lat temu zaginęła niespełna czteroletnia Brytyjka Madeleine McCann. Od kwietnia br. roku Brückner jest jednym z podejrzanych w tej głośnej sprawie.

Nakaz aresztowania wydany teraz przez sąd okręgowy w Brunszwiku nie ma związku z zaginięciem McCann. Dotyczy podejrzeń o pięć odrębnych przestępstw seksualnych wobec dzieci i ma zagwarantować, że Brückner nie zostanie wypuszczony na wolność po odbyciu obecnego wyroku za gwałt - przekazał dziennik "Braunschweiger Zeitung".

Najnowsze akty oskarżenia dotyczą przestępstw, które zdaniem niemieckich prokuratorów podejrzany popełnił w Portugalii w latach 2000-2017 - podała agencja Reutera.

Madeleine McCann zaginęła 3 maja 2007 roku w Praia da Luz w Portugalii. Rodzice zostawili ją na kilka godzin w hotelowym pokoju i poszli na kolację do pobliskiej restauracji. Twierdzą, że zaglądali do córki co jakiś czas, by sprawdzić, czy wszystko w porządku. Gdy wrócili późnym wieczorem, dziewczynki już nie było.

Podejrzany w sprawie Christian Brückner zaprzecza, by miał cokolwiek wspólnego z zaginięciem Madeleine. Niemieccy śledczy ustalili jednak, że w latach 1995-2007 mężczyzna przebywał w Algarve. Przez kilka lat mieszkał w okolicy Lagos i Praia da Luz. Co więcej, w vanie należącym do Brücknera znaleziono włókno z piżamy Madeleine McCann - donosił w maju 2022 r. brytyjski tabloid "Daily Mail":

