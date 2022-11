Rosyjska armia chwyta się każdego sposobu na to, by zachęcić kolejnych mężczyzn do wstąpienia do wojska. W jednym z miast pojawił się plakat propagandowy, na którym umieszczono byłą aktorkę filmów dla dorosłych. Sasha Grey wcześniej jednoznacznie opowiedziała się po stronie Ukrainy. Fani aktorki zachęcają ją do tego, by pozwała twórców plakatów, którzy wykorzystali jej wizerunek.

3 fot. Telegram.com/Vladimir Zolkin Otwórz galerię Na Gazeta.pl