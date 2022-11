Ministerstwo Obrony Ukrainy jeszcze w październiku opublikowało nagranie przedstawiające okopy pod Bachmutem. "Nie, to nie jest materiał z nowego filmu Sama Mendesa o bitwie pod Verdun czy nad Sommą. Są to okopy pod Bachmutem w obwodzie donieckim, które piechota ukraińska utrzymuje od kilku miesięcy pod ciężkim ostrzałem ze strony Rosjan" - napisano na Twitterze. Teraz ponure zdjęcia z tamtego rejonu republikował dziennikarz niezależnego rosyjskiego portalu Meduza Kevin Rothrock.

Wojna w Ukrainie. W Bachmucie obrazy jak pod Verdun

"Zdjęcia z rejonu Bachmutu udostępnione dwa dni temu przez Wiktora Borineca, przedstawiające ukraińskich żołnierzy w okopach, broniących się przed inwazją wojsk rosyjskich, w tym wielu najemników grupy Wagnera. To przypomina I wojnę światową" - napisał Rothrock na Twitterze. Na jednym ze zdjęć widać zabłocone i przemoczone ubranie jednego z ukraińskich żołnierzy.

W internecie pojawiły się również zdjęcia porównujące pola bitwy w trakcie obu wojen. "Po lewej jest z I wojny światowej. Po prawej jest z Bachmuta w tym tygodniu" - podano na Twitterze

Ministerstwo Obrony Ukrainy podkreśla, jak ważna jest przekazywana Ukrainie pomoc. "Bachmut. Każda kula, każdy pocisk, każda kamizelka kuloodporna, każdy hełm dostarczony przez naszych przyjaciół ratuje życie naszych żołnierzy w warunkach, w których samo pojęcie 'życia' jako takie nie może istnieć".

Bitwa pod Verdun jako piekło na Ziemi

Bitwa pod Verdun była jedną z największych bitew I wojny światowej. Trwała od lutego do grudnia 1916 roku w okolicach francuskiej miejscowości Verdun. Niemieckie dowództwo dążyło do tego, by w wyniku walk armia francuska się wykrwawiła. Obie strony poniosły wtedy ogromne straty. Cesarstwo Niemieckie straciło 338 tysięcy żołnierzy, a Francja 362 tysięcy walczących. Ostatecznie Verdun zakończyło się zwycięstwem Francuzów. Do dziś te walki są określane mianem "piekła pod Verdun" lub "młynem verdeńskim" - zginęło łącznie ponad 700 tys. żołnierzy, a po ok. 100 tys. po każdej ze stron zostało rannych.

