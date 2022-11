Kreml stara się - poprzez rozmieszczenie w listopadzie swoich wojsk na Białorusi - wzmocnić rosyjskie zdolności szkoleniowe i przeprowadzić operację informacyjną wymierzoną w Zachód - stwierdzają analitycy ISW (Institute for the Study of War). W raporcie zaznaczają, że zdjęcia satelitarne wskazują na wzrost rosyjskiego sprzętu wojskowego, w szczególności czołgów, na 230. połączonym poligonie wojskowym Obuz-Lesnowski w okolicy Baranowicz na Białorusi.

REKLAMA

Zobacz wideo Cichanouska: Nie może być wolnej Białorusi bez wolnej Ukrainy

Systemy Tor-M2 w drodze z Rosji na Białoruś

"Ze stacji Jejsk (Kolej Północnokaukaska) do stacji Lesnaja (brzeski oddział Kolei Białoruskich) następuje przeniesienie Systemu Obrony Powietrznej 'Tor-M2'" - napisano w poniedziałek (28 listopada) na zajmującym się tematyką kolejową kanale Belzhd_live (Live. Wspólnota Kolejarzy Białorusi) na Telegramie. W eszelonie wojskowym miało znajdować się co najmniej 15 jednostek systemu obrony powietrznej Tor-M2 i 10 jednostek sprzętu inżynieryjnego. "Czas podróży do stacji docelowej wynosi cztery dni" - napisano.

Według pracowników kolei nie jest to ostatni przerzut systemów obrony powietrznej Tor-M2 na Białoruś - podaje niezależny portal zerkalo.io. Dziennikarze przypominają, że jeszcze we wrześniu pojawiły się informacje o przygotowaniach do masowego odbioru transportu z Rosji. "Jak powiedział przedstawiciel Rabochagi Rukh z Kolei Białoruskiej, takie przygotowanie kolei obserwowano zarówno przed inwazją Rosji na Ukrainę, jak i przed ćwiczeniami Zapad-2021" - czytamy. W ciągu ostatnich siedmiu miesięcy do Rosji miano także przetransportować z Białorusi 65 tys. ton amunicji. Według Ministerstwa Obrony sprzęt został przekazany do modernizacji i zastąpił go nowy. "Ale najprawdopodobniej Białoruś wysłała do Rosji niektóre ze swoich starszych czołgów, aby wzmocnić Siły Zbrojne" - twierdzi portal.



Więcej aktualnych wiadomości dotyczących wojny w Ukrainie znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Papież Franciszek o wojnie w Ukrainie: Dobrze wiadomo, kogo potępiam

Białoruś zaatakuje Ukrainę? ISW: Mało prawdopodobne. Raczej chodzi o wzmocnienie sił Rosji

Zdaniem ISW przekazanie przeciwlotniczych zestawów rakiet i sprzętu inżynieryjnego ma na celu wsparcie szkoleniowe sił rosyjskich, a nie przygotowania do działań wojennych z terenu Białorusi.

Analitycy stwierdzają, że "straty bojowe wśród rosyjskich szkoleniowców i napięcie związane z mobilizacją zmniejszyły potencjał szkoleniowy Federacji Rosyjskiej, prawdopodobnie zwiększając zależność potencjału szkoleniowego od Białorusi. "Kreml prawdopodobnie będzie również dążył do wykorzystania rozmieszczenia wojsk rosyjskich na Białorusi jako operacji informacyjnej w celu osaczenia sił ukraińskich wokół Kijowa, aby uniemożliwić ich użycie na południu i wschodzie. Jest mało prawdopodobne, aby wojska białoruskie zaatakowały Ukrainę" - ocenia ISW.

Rosyjski żołnierz nie widział na jedno oko, został wysłany na front