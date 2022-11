WHO zmienia nazwę małpiej ospy. Ze względu na "rasistowskie i stygmatyzujące" komentarze

"Po serii konsultacji ze światowymi ekspertami WHO zacznie używać nowego preferowanego terminu "mpox" jako synonimu małpiej ospy [monkeypox - red.]. Obie nazwy będą używane jednocześnie przez rok" - przekazała Światowa Organizacja Zdrowia w komunikacie.

Jak dodano, kiedy doszło do wybuchu epidemii małpiej ospy na początku tego roku "zaobserwowano rasistowski i stygmatyzujący język w internecie, w innych miejscach i w niektórych społecznościach, co zgłoszono do WHO".

Światowa Organizacja Zdrowia podkreśliła, że to właśnie ona odpowiada za nadawanie nazw nowym i - w wyjątkowych przypadkach - istniejącym chorobom. W związku z małpią ospą przeprowadzono konsultacje z ekspertami, przedstawicielami różnych krajów.

Ostatecznie dyrektor WHO dr Tedros Adhanom Ghebreyesus zalecił przyjęcie nazwy "mpox". Jednocześnie WHO podkreśla, że termin "mpox" może być używany w innych językach, a tłumaczenia będą omawiane z władzami rządowymi i towarzystwami naukowymi. Stąd nie wiadomo jeszcze, jak ten termin ostatecznie będzie funkcjonował w języku polskim.

WHO: Małpia ospa z nową nazwą

"Nazwa ludzkiej małpiej ospy została nadana w 1970 r. (po wykryciu wirusa wywołującego tę chorobę u małp trzymanych w niewoli w 1958 r.), przed opublikowaniem w 2015 r. najlepszych praktyk WHO dotyczących nazewnictwa chorób. Zgodnie z tymi najlepszymi praktykami nowe nazwy chorób powinny być nadawane w celu zminimalizowania niepotrzebnego negatywnego wpływu nazw na handel, podróże, turystykę lub dobrostan zwierząt oraz uniknięcia obrażania jakichkolwiek grup kulturowych, społecznych, narodowych, regionalnych, zawodowych lub etnicznych" - wskazuje WHO.

Małpia ospa to odzwierzęca choroba zakaźna. Może przenosić się z człowieka na człowieka. Początkowe objawy to m.in. wysoka gorączka, powiększenie węzłów chłonnych, ból głowy, ból pleców, osłabienie. Po kilku dniach pojawia się wysypka, która utrzymuje się przez 2-4 tygodnie.

Od 15 czerwca do 15 września wykryto w Polsce 173 przypadki małpiej ospy.

