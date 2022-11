Czeczeni i Buriaci - to według Franciszka najokrutniejsi żołnierze w armii rosyjskiej, która walczy przeciw Ukrainie. Na słowa papieża natychmiast zareagowała Rosja. - To już nie jest rusofobia, to jest perwersja, nie wiem nawet na jakim poziomie - oceniła rzeczniczka MSZ Maria Zacharowa.

9 Fot. Andrew Medichini / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl