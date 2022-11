Szef NATO z apelem do członków sojuszu. "Nie możemy pozwolić Putinowi wygrać tej wojny"

Szef NATO kolejny raz zaapelował do państw Zachodu o wsparcie dla Ukrainy. Jens Stoltenberg mówił, że w najbliższym czasie należy spodziewać się nowych rosyjskich ataków na Ukrainie, ale Zachód nie może pozwolić Putinowi wygrać tej wojny. Sekretarz generalny Sojuszu przyleciał do Bukaresztu, gdzie we wtorek rozpocznie się spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw NATO.

