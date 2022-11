Departament policji w Bensalem w stanie Pensylwania, na wschodzie USA, otrzymał telefon w piątek po południu. Dzwoniąca kobieta opowiedziała o morderstwie i szczegółowo opisała film opublikowany na Instagramie, który dostała od przyjaciela - podaje ABC News.

USA. 16-latek z Pensylwanii odpowie za morderstwo. Do zbrodni przyznał się w sieci

Joshua Cooper, który zamieścił swoje nagranie w sieci, stwierdził, że "właśnie kogoś zabił", po czym odwrócił kamerę i pokazał nogi i stopy kogoś pokrytego krwią. Następnie, co podkreśla amerykańska policja, nastolatek poprosił o pomoc w pozbyciu się ciała.

Funkcjonariusze pojechali do parku przyczep Top of the Ridge w Bensalem, gdzie mieszkał chłopak. Cooper uciekł, ale policja dogoniła go i aresztowała kilkaset metrów dalej. Policjanci znaleźli w przyczepie ciało dziewczyny, która leżała martwa i zakrwawiona w łazience. Zginęła najprawdopodobniej od rany postrzałowej. Policja nie podaje żadnych szczegółów związanych z tożsamością ofiary, wiadomo jedynie, że była nieletnia.

16-letni Joshua Cooper jest oskarżony o zabójstwo, posiadanie narzędzi zbrodni i manipulowanie lub fabrykowanie dowodów fizycznych. Za morderstwo pierwszego stopnia w stanie Pensylwania z grozi kara do 20 lat więzienia.

