Putin wciąż chce podbić Kijów. 100 tys. ofiar w rosyjskim wojsku "nikogo nie przeraża"

Rosja będzie chciała podbić Kijów nie zważając na ofiary w swoich szeregach. Według analityków wysłanie na front nieprzygotowanych poborowych może doprowadzić do olbrzymich strat - ok. 100 tys. zbitych i rannych. - Ale to nikogo nie przeraża - mówi niezależnemu rosyjskiemu portalowi informator powiązany z FSB.

3 Mikhail Metzel / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl