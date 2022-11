Watykan ma propozycję dla Ukrainy i Rosji. Papież oferuje "miejsce do rozmów"

Sekretarz ds. relacji z państwami w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej przekazał w rozmowie ze stacją Mediaset, że Watykan pozostaje do dyspozycji w sprawie rozmów pokojowych, które doprowadziłyby do zakończenia wojny w Ukrainie. Paul Richard Gallagher przekazał w niedzielę 27 listopada, że do tej pory Stolica Apostolska nie doczekała się żadnej konkretnej odpowiedzi.

REKLAMA

Zobacz wideo Borys: Putin chce doprowadzić do wielkiego mrozu na Ukrainie i dewastacji ich gospodarki

Watykan chce udostępnić miejsce do rozmów między Ukrainą i Rosją

- A jeśli korzystne i konieczne byłoby oddanie do dyspozycji jakiegoś miejsca do dialogu, jak to robiliśmy w przeszłości, Ojciec Święty zgodziłby się na to. Ponadto przyjąłby bardzo pozytywnie to, gdyby prośba napłynęła od dwóch stron, ze wszystkimi dobrymi intencjami i w duchu poszukiwania pokoju, dialogu i zakończenia wojny - przekazał pochodzący z Wielkiej Brytanii szef dyplomacji Watykanu.

- Stolica Apostolska i osobiście papież byli zawsze gotowi, od początku wojny, ale dotąd nie było konkretnej odpowiedzi. Niemniej jednak Stolica Apostolska zawsze pozostaje do ich dyspozycji - przekazał Gallagher.

Następnie został zapytany o to, czy są kraje, które zarabiają na wojnie w Ukrainie. Sekretarz przyznał, że "ktoś na pewno zarabia", mając na myśli kraje, w których znajdują się fabryki z bronią. - Oczywiście my nie kwestionujemy słusznej obrony w obliczu agresji, ale trzeba utrzymać tę trudną równowagę proporcji broni - stwierdził arcybiskup Gallagher.

Przeczytaj więcej aktualnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

"Putin chce się pozbyć Łukaszenki". Śmierć ministra nie była przypadkowa?

Z kolei rosyjski Sputnik podaje, że Watykan jest gotowy zrobić wszystko, by osiągnąć pokój w Ukrainie. Watykan chciałby przewodzić mediacjom i zadeklarował, że nie wycofałby się z ich organizowania, gdyby była taka wola Rosji i Ukrainy. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow komentując te doniesienia, powiedział, że "Rosja jest otwarta na wszelkie kontakty".

Pod koniec października francuski magazyn "Le Point" poinformował, że prezydent Emmanuel Macron poprosił papieża o wezwanie przywódców Rosji Władimira Putina i Stanów Zjednoczonych Joe Bidena do rozwiązania kryzysu w Ukrainie. Macron miał mówić również o potrzebie, aby USA "usiadły przy stole negocjacyjnym".

Putin zasapał się nad herbatką. Tłumaczył, że "wszyscy kiedyś umrzemy"