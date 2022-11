Kim Dzong Un z "najbardziej ukochaną córką" na nowych zdjęciach. "Następczyni" [GALERIA]

Córka przywódcy Korei Północnej, Ju Ae, ponownie pokazała się publicznie. Tym razem około 10-letnia dziewczynka towarzyszyła Kim Dzong Unowi na spotkaniu z naukowcami, urzędnikami i innymi osobami zaangażowanymi w testy balistyczne pocisku ICBM Hwasong-17.

Korea Północna. "Najbardziej ukochane" dziecko Kim Dzong Una już drugi raz pokazało się publicznie

Północnokoreańska Agencja Medialna (KCNA) opisała Ju Ae jako "najbardziej ukochane" dziecko Kima. Wiadomo, że dziewczynka ma około 10 lat i jest drugim dzieckiem dyktatora Korei Północnej. Po raz pierwszy Ju Ae pojawiła się u boku ojca w zeszły weekend. Wówczas obserwowała wystrzelenie międzykontynentalnej rakiety balistycznej.

KCNA udostępniła też zdjęcia, na których widać, jak dziewczynka trzyma ojca za rękę i stoi tuż za nim pozując do oficjalnego zdjęcia. - To z pewnością jest bardzo znacząca prezentacja. Zdjęcie Ju An stojącej u boku ojca, podczas gdy świętowany jest start ICBM, oznacza, że jest to początek pozycjonowania jej jako potencjalnej następczyni - powiedział Ankit Panda, ekspert z Carnegie Endowment for International Peace, cytowany przez stację NBC News.

Jak zauważa ekspert, oba wystąpienia 10-latki mają związek z wydarzeniami dotyczącymi strategicznej broni jądrowej, która ma być najważniejszą bronią w systemie Korei Północnej. - To nie jest przypadkowe - podkreślił Panda.

Ju Ae urodziła się w 2013 roku. Miała być trzymana na rękach przez legendę NBA

Warto zauważyć, że władze Korei Północnej nie wspominają o pozostałych dzieciach Kim Dzong Una. Narodowa Służba Wywiadowcza Korei Południowej podkreśla, że 10-latka jest wyższa i większa niż inne dziewczynki w jej wieku. Z danych Korei Południowej wynika, że Kim ma mieć troje dzieci, z czego pierworodny był syn urodzony w 2010 roku. Ju Ae miała urodzić się w 2013 roku. Ostatni potomek dyktatora miał przyjść na świat w 2017 roku.

Ju Ae ma być dzieckiem, które spotkało się z byłym koszykarzem NBA Dennisem Rodmanem, który udał się do Pjongjangu w 2013 roku. Po tej podróży Rodman mówił w wywiadzie dla "The Guardian", że spędził z Kimem "relaksujący czas nad morzem" i że trzymał na rękach małą córeczkę Kima.