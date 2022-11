W takich warunkach Ukraińcy walczą z Rosją. Muszą owijać stopy reklamówkami [WIDEO]

Doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy udostępnił w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać, w jakich warunkach walczą ukraińscy żołnierze. Niesprzyjająca pogoda i ulewne opady deszczu prowadzą do tego, że wojskowi grzęzną w błocie.

Ukraina. ISW: Działania wkrótce przyspieszą. Wszystko przez pogodę

Wojna w Ukrainie. W takich warunkach żołnierze walczą z Rosją. "Niezniszczalni!"

"Nasi Obrońcy w Bachmucie walczą w takich warunkach o wolność Ukrainy. Niezniszczalni! Chwała Bohaterom!" - napisał Anton Gerashchenko. Na udostępnionym nagraniu widać ogromne kałuże, które powstają w okopach. W następnym ujęciu pokazani są dwaj ukraińscy żołnierze, którzy starają się odpocząć w prowizorycznym schronieniu. Niestety nawet tam wojskowi są zmuszeni leżeć na zabłoconych karimatach.

- I tak my tu walczymy - mówi na nagraniu jeden z żołnierzy. Na kolejnych zdjęciach widać, że żołnierze muszą walczyć w przemoczonym, oblepionym błotem ubraniu. W prowizoryczny sposób próbują się też chronić przed wilgocią, owijając buty i skarpetki plastikową folią lub taśmą klejącą. Jeden z mężczyzn "stworzył" nawet buty z fragmentu grubszego plastiku.

Wojna w Ukrainie. W miastach powstały "punkty niezłomności"

Zmasowane ataki Rosjan na infrastrukturę krytyczną Ukrainy prowadzą do tego, że zarówno żołnierze, jak i cywile, mają problem z dostępem do elektryczności, ogrzewania i bieżącej wody. Cywile mogą jednak korzystać z punktów, w których mogą się ogrzać i naładować telefony. Są to tak zwane "punkty niezłomności". - Są tam wszystkie podstawowe media: prąd, sieć komórkowa i Internet, ogrzewanie, woda, apteczka. Całkowicie za darmo i przez całą dobę - przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

