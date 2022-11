Watykan "rozgoryczony" Chinami. Stolica Apostolska oczekuje wyjaśnień ws. tajnej umowy

Jak podaje Reuters, Watykan wyraził w sobotę 26 listopada "zdziwienie i rozgoryczenie" mianowaniem biskupa w Chinach. Stolica Apostolska twierdzi, że doszło do niego z naruszeniem obowiązującego, tajnego porozumienia między Watykanem i Chinami. Umowa dotycząca nominacji biskupów została zawarta w 2018 roku i przedłużona w 2020 roku, a następnie w październiku 2022 roku.

