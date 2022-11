Węgierskie Media: Prezydentka Novák uda się do Kijowa

Według węgierskiego portalu index.hu prezydentka Katalin Novák uda się z wizytą do Kijowa, by spotkać się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Nie wiadomo, kiedy miałoby dojść do tej wizyty, bo Pałac Prezydencki na razie nie komentuje tych doniesień.

