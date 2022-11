USA. Strzelanina w supermarkecie w Chesapeake. Policja ujawnia notatkę sprawcy

W Chesapeake w stanie Wirginia (USA) we wtorek doszło do strzelaniny, w której zginęło siedem osób. Z najnowszych informacji, do których dotarła CNN, wynika, że sprawca kupił broń w dniu morderstwa. Zostawił także notatkę, w której pisał, że nie potrafił ocalić wszystkich przed samym sobą.

