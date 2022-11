Putin spotkał się z matkami żołnierzy walczących w Ukrainie. Media: To staranna inscenizacja

Kreml poinformował, że Władimir Putin spotkał się w piątek z kilkunastoma matkami rosyjskich żołnierzy, którzy zginęli, walcząc w Ukrainie, by złożyć im kondolencje i przekazać, że "podziela ich cierpienie". Na opublikowanych w sieci zdjęciach widać jak Putin siedzi przy dużym stole z grupą 17 kobiet. Niektóre z nich nosiły na głowach ciemne chusty - symbol żałoby - opisuje BBC.

Jak podaje "The Guardian" było to "starannie zaaranżowane spotkanie, którego celem jest uspokojenie publicznego gniewu związanego z mobilizacją". Z ustaleń portalu wynika, że Putin spotkał się m.in. z byłą urzędniczką państwową, matką wysokiego rangą funkcjonariusza wojska i policji z Czeczenii oraz innymi kobietami działającymi w prowojennych organizacjach pozarządowych finansowanych przez państwo.

Jak zweryfikował "Guardian" jedną z kobiet siedzących obok Putina była Olesya Shigina, ultrakonserwatywna rosyjska poetka, reżyserka i aktywistka, która niedawno pojechała do Donbasu, by wyreżyserować prowojenny film z udziałem rosyjskich żołnierzy.

Olga Tsukanova, współprzewodnicząca Rady Matek i Żon, której syn służy w wojsku, domagała się, by Putin spotykał się z "prawdziwymi" matkami. Jak podkreślił "Guardian", jednak sam fakt zorganizowania takiego spotkania pokazuje, że Kreml niepokoi się o odbiór swojej mobilizacji w kraju.

W jednym z ostatnich raportów amerykański Instytut Badań nad Wojną nazwał retorykę kremlowskich propagandystów "ludobójczą".