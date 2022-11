Pekin interweniował ws. przekazania przez Polskę MIG-ów Ukrainie? "The Spectator": Decydująca rola

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę Chiny odgrywają ważną, choć publicznie mało widoczną rolę w podejmowaniu strategicznych decyzji zarówno w Waszyngtonie, jak i w Moskwie - pisze "The Spectator". Z ustaleń gazety wynika, że to właśnie interwencja Pekinu miała spowodować, że Stany Zjednoczone zrezygnowały z pomysłu dostarczenia przez Polaków sowieckich myśliwców MiG-29 Siłom Powietrznym Ukrainy.

Przypomnijmy, że na początku marca władze RP zapowiedziały swoją gotowość do przemieszczenia samolotów MiG-29 do bazy w Rammstein, skąd następnie miałyby zostać przekazane na teren Ukrainy, a także zwróciły się do USA z prośbą o dostarczenie w zamian "używanych samolotów o analogicznych zdolnościach operacyjnych". Amerykanów ta propozycja jednak zaskoczyła, a Departament Obrony przekazał w komunikacie, że taka możliwość "stwarza poważne obawy dla całego NATO".

Finalnie do końca oficjalnie nie wiadomo, jak skończyła się ta sprawa. Rzecznik Pentagonu John Kirby, odpowiadając na pytania dziennikarzy - czy do przekazania samolotów doszło, stwierdził wymijająco, że Ukraina ma obecnie więcej samolotów niż jeszcze przed dwoma tygodniami.

Z nieoficjalnych informacji, o których pisze "The Spectator" wynika, że Chiny zaproponowały USA, by wstrzymały transakcję z MiG-ami, a w zamian za to pekińscy generałowie zrobią wszystko, co w ich mocy, aby na poziomie operacyjnym rozbroić zagrożenie nuklearne ze strony Putina.

"Chiny wspierały tylko jedną stronę - swoją"

Jak zaznacza gazeta, jednocześnie chińskie poparcie dla Moskwy pozostawało równie ostrożne. Pekin zaoferował co prawda wsparcie dyplomatyczne i informacyjne, ale wykluczył znaczącą współpracę wojskową, zmuszając Rosjan do kupowania dronów od Iranu.

"Złudzenie chińskiego poparcia było jednym z wielu błędnych obliczeń, które doprowadziły Putina na drogę wojny" - pisze "The Spectator".

W opinii tygodnika skala rosyjskiej operacji wojskowej zaskoczyła Pekin. Kluczowym priorytetem dla Pekinu było uniknięcie eskalacji nuklearnej i uspokojenie napięcia na linii Rosja - NATO.

Po czyjej stronie jest tak naprawdę Pekin? "Rzeczywistość jest taka, że Chiny konsekwentnie wspierały tylko jedną stronę – swoją własną" - podsumowuje "Spectator".