Rosja. Pokazali cmentarzysko czołgów w Biełgorodzie. "Wszystko idzie zgodnie z planem"

Niedawno na telegramowym profilu Dowództwa Strategicznego Sił Zbrojnych Ukrainy pojawiła się seria zdjęć. Możemy na nich zobaczyć mnóstwo zniszczonych czołgów i innych pojazdów wojskowych, których najpewniej używali Rosjanie w wojnie w Ukrainie.

Choć w przypadku części z ukazanych na zdjęciach pojazdów można mieć wątpliwość co do ich sprawności, stan innych nie pozostawia złudzeń - są zniszczone. Rdzawy kolor niektórych może wskazywać, że nie da się ich już uratować. Zresztą sugerują to sami Ukraińcy.

"Region Biełgorod, zniszczony i uszkodzony sprzęt kacapski" - czytamy w podpisie do zdjęć zamieszczonych na Telegramie. - "Wszystko zgodnie z planem, nie ma strat" - ironizuje Dowództwo Strategiczne Sił Zbrojnych Ukrainy.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie przygotowują się do odparcia ukraińskiego ataku

Jak informuje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w piątkowym komunikacie, łącznie od 24 lutego do 25 listopada Rosja straciła między innymi: około 86 150 żołnierzy, 2899 czołgów, 1895 systemów artyleryjskich, 278 samolotów, a także 261 helikopterów. "Przeciwnik poniósł największe straty na kierunkach Bahmut oraz Łyman" - informuje ukraińskie dowództwo. Więcej danych w poście na Facebooku.

Rosjanie okopują się w obwodzie ługańskim. Trwają tam działania ofensywne ukraińskiej armii. Do Donbasu ściągają posiłki między innymi z chersońszczyzny, gdzie ostatnio doznali porażki. Swoje codzienne straty rosyjskie wojsko uzupełnia niedawno zmobilizowanymi żołnierzami i kryminalistami.

Rosjanie przygotowują się do odparcia ukraińskiego ataku na zachodzie obwodu ługańskiego. Tam, jak informuje szef obwodu Serhij Hajdaj, Rosjanie intensywnie budują umocnienia na odcinku Swatowe - Kreminna. Jak dodaje, zauważono tam około 200 ciężarówek, które przywiozły materiały budowlane. Serhij Hajdaj, wyjaśnia, że Rosjanie budują między innymi konstrukcje przeciwczołgowe, tak zwane zęby smoka. Przygotowują się bardzo intensywnie. Przerzucają wciąż nowe rezerwy.

Rzecznik Wschodniego Zgrupowania Ukraińskich Wojsk pułkownik Serhij Czerewatyj dodaje, że Rosjanie w obwodach donieckim i ługańskim intensywnie uzupełniają swoje oddziały, ponieważ każdej doby ponoszą ogromne straty. Jak zaznacza, rosyjski nowy skład osobowy to są żołnierze, którzy często nie przeszli podstawowego szkolenia. Jednocześnie, jak podkreśla, na bachmuckim odcinku główną siłę stanowią tak zwane oddziały Wagnera, w których panują bezwzględne reguły, a wycofujący się żołnierze są rozstrzeliwani.

Według szacunków, do oddziałów Wagnera na front z rosyjskich więzień przewieziono ponad 20 tysięcy skazanych. Walczą oni w zamian za obietnicę amnestii.