Zełenski ostrzega przed okrutnym planem Rosji. "Chce nas odizolować"

Rosja wystrzeliła w środę (23 listopada) blisko 70 rakiet wymierzonych w ukraińską infrastrukturę. W efekcie 80 proc. kraju pogrążyło się w ciemnościach. Nie miało także dostępu do wody. Anton Heraszczenko, były wiceminister spraw wewnętrznych Ukrainy udostępnił zdjęcia satelitarne wykonane przez system NASA Worldview, które obrazują skalę rosyjskiego terroru. Na terenie Europy widoczne są duże skupiska świateł, z kolei na terenie Ukrainy - jedynie wielka ciemna plama.

Wojna w Ukrainie. "Rosja chce, żebyśmy byli odizolowani"

"Rosja chce, żeby Ukraińcy nie tylko byli pozbawieni światła i ogrzewania, lecz także - chcą, byśmy nie mogli się ze sobą komunikować, żebyśmy byli odizolowani" - przekazał w czwartek (24 listopada) Wołodymyr Zełenski w komunikacie na Facebooku. "Dziękuję wam. Przeżyliśmy dziewięć miesięcy tej pełnowymiarowej wojny, a Rosja nie znalazła sposobu, by nas złamać. I nie znajdzie!" - dodał.

Prezydent przekazał, że na naradzie z dowódcami wojskowymi rozmawiał o kwestii łączności na terenie kraju. "Cokolwiek planują terroryści, musimy utrzymać połączenie. Rosja chce, aby Ukraińcy byli nie tylko pozbawieni światła i ciepła. Terroryści chcą nas odizolować od siebie, abyśmy już nie czuli wzajemnie swojej obecności. Dlatego jest to sprawa fundamentalna i będą dodatkowe decyzje w tej kwestii. Przygotowujemy je" - zapowiedział.

Jak czytamy w wydanym przez prezydenta komunikacie, w wielu obwodach Ukrainy wciąż są problemy z wodą. Najtrudniejsza sytuacja panuje w obwodach: kijowskim, kirowohradzkim, dniepropietrowskim, lwowskim, połtawskim i charkowskim. "Problemy z elektrycznością są największe w tych samych sześciu regionach, a także w Kijowie i obwodach: żytomierskim, winnickim, zakarpackim, iwanofrankowskim, tarnopolskim, mikołajewskim, odeskim, chersońskim i chmielnickim" - poinformował.

Zełenski: Musimy odzyskać wszystkie terytoria, łącznie z Krymem

Prezydent Ukrainy powiedział w piątek (25 listopada) dziennikarzom londyńskiego dziennika "Financial Times", że nie widzi przestrzeni do negocjacji z Rosją, dopóki Kreml nie wycofa swoich sił ze wszystkich okupowanych regionów Ukrainy - nie wyłączając zaanektowanego w 2014 roku Krymu. - Musimy odzyskać wszystkie terytoria, bo moim zdaniem to pole bitwy jest drogą, gdy dyplomacja nie działa. Jeśli nie jest się w stanie odzyskać swoich ziem, to wojna ulega zamrożeniu i jest tylko kwestią czasu, kiedy wybuchnie ponownie - dodał.

Jak podkreśla gazeta, niektórzy obawiają się, że ukraińska próba odbicia Krymu może doprowadzić do eskalacji ze strony Moskwy, być może nawet użycia broni nuklearnej. - Jeśli ktoś jest w stanie przedstawić nam drogę do zakończenia okupacji Krymu bez użycia środków zbrojnych, oczywiście będę za. Jeśli rozwiązanie nie obejmuje zakończenia okupacji Krymu, który ma pozostać częścią Federacji Rosyjskiej, to szkoda sobie tym zawracać głowę, to marnowanie czasu" - dodał Zełenski.

Wołodymyr Zełenski stwierdził również, że Ukraina jest w stanie wytrzymać ataki na infrastrukturę energetyczną. Przetrwa je mimo zimy.

Przypomnijmy, 90 proc. Ukraińców stwierdziło, że są gotowi żyć z niedoborem energii elektrycznej przez dwa do trzech lat, jeśli dostrzegą perspektywę przystąpienia do Unii Europejskiej - wskazują dane z sondażu, które w najnowszym wywiadzie dla BBC przytoczyła ukraińska pierwsza dama, Ołena Zełenska. Więcej na ten temat w artykule:

