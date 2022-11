Niemcy odrzucają propozycję Polski ws. systemów Patriot. "Są przeznaczone do użycia na terenie NATO"

Niemcy dały jasno do zrozumienia, że systemy Patriot, które zaoferowały Polsce, są przeznaczone do użytku na terytorium NATO. To odpowiedź na propozycję polskiego ministerstwa obrony narodowej, aby przekazać wyrzutnie Ukrainie.

4 Fot. Mark Holloway/Wikipedia CC BY SA 2.0 Otwórz galerię Na Gazeta.pl