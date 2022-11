Nie tylko Putin ma problemy ze zdrowiem? Wyciekło nagranie z Łukaszenką. "Z trudem się porusza"

Alaksandr Łukaszenka w środę odwiedził stolicę Armenii, gdzie spotkał się z przywódcami państw należących do Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Uwadze analityków nie umknęło, że białoruski dyktator miał problemy z zejściem po schodach dostawionych do samolotu. Spekulują, że ma on problemy z nogami.

