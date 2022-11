Kijów o niemieckich Patriotach: Dlaczego mają trafić właśnie do Polski? Można je umieścić u nas

Kilka dni temu niemiecka minister obrony Christine Lambrecht zaproponowała wsparcie dla Polski, obejmujące systemy obrony przeciwlotniczej Patriot i myśliwce Eurofighter.

Polski minister obrony Mariusz Błaszczak przekazał w środę, że zwrócił się do strony niemieckiej, aby proponowane Polsce baterie Patriot zostały przekazane Ukrainie. Podobny pogląd wyrażał też prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył w czwartek przed odlotem na szczyt grupy V-4 w Koszycach na Słowacji, że Polska chce, aby polsko-ukraińskie pogranicze było jak najlepiej chronione. Dodał, że propozycja ministra Błaszczaka będzie dobrą propozycją.

Ukraińskie siły powietrzne: System można umieścić w Ukrainie

Rzecznik ukraińskich sił powietrznych Jurij Ignat, cytowany przez RBC-Ukraina, ocenił, że rozmieszczenie systemu obrony przeciwlotniczej Patriot w Ukrainie jest jak najbardziej uzasadnione.

- A dlaczego właśnie w Polsce? Można go też umieścić w Ukrainie, na terenach zachodnich. Oto pytanie do naszych partnerów. Jakie kroki są gotowi podjąć, aby chronić granicę z Ukrainą i terytorium Ukrainy, a w szczególności Europę. Po to, aby nawet w pobliżu Europy zapewnić bezpieczeństwo w przestrzeni powietrznej - mówił powiedział przedstawiciel Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy.

Rosja. ISW: Propagandyści wzywają do prowadzenia ludobójczej wojny

Dodał, że system "wzmocniłby istniejącą obronę powietrzną" i "ochronę ukraińskiego nieba".

Ignat zaznaczył, że "w Polsce, podobnie jak w Rumunii, są systemy przeciwrakietowe, środki wczesnego wykrywania radarowego".

