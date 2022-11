Zełenski zażądał pilnego zwołania Rady Bezpieczeństwa ONZ, powodem kolejne ataki. "Domagamy się reakcji"

"Poleciłem naszemu ambasadorowi przy ONZ, aby poprosił o pilne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w związku z dzisiejszymi rosyjskimi uderzeniami rakietowymi. Mordowanie ludności cywilnej, niszczenie infrastruktury cywilnej to akty terroru. Ukraina wciąż domaga się zdecydowanej reakcji społeczności międzynarodowej na te zbrodnie" - napisał Wołodymyr Zełenski na Twitterze.

REKLAMA

Atak rakietowy na obwód kijowski. Są ranni i zabici

W wyniku środowych rosyjskich ataków rakietowych w wielu miastach, w tym w stolicy - Kijowie - nie ma prądu. Siły zbrojne Ukrainy poinformowały, że Rosjanie wystrzelili w stronę Ukrainy łącznie 70 pocisków. Witalij Kliczko, mer Kijowa, przekazał, że tylko w środę na Kijów wystrzelono aż 31 rakiet. "21 z nich udało nam się strącić" - przekazał.

Podczas ataków zginęło sześć osób, a trzy elektrownie atomowe zostały odcięte od zasilania.

Wołodymyr Zełenski w reakcji na kolejny atak rakietowy stwierdził, że Ukraina odbuduje wszystko to, co zniszczyła Rosja. - Odnowimy wszystko i przejdziemy przez to, ponieważ jesteśmy ludźmi niezłomnymi - mówił polityk w nagraniu w mediach społecznościowych.

Więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Parlament Europejski uznał Rosję za "państwowego sponsora terroryzmu"

W środę europosłowie uznali Rosję za "państwowego sponsora terroryzmu". Był to efekt porozumienia wielu różnych grup politycznych - od konserwatystów i ludowców po liberałów i socjaldemokratów.

W rezolucji europosłowie domagają się od Rosji zaprzestania działań wojennych, a w szczególności ataków na osiedla mieszkalne i infrastrukturę cywilną. To właśnie bombardowanie domów, szkół, szpitali, oraz sieci ciepłowniczych jest, w ocenie europosłów, dowodem, że Rosja dokonuje zbrodni wojennych i jest sponsorem terroryzmu.

Parlament Europejski w rezolucji po raz kolejny wyraża solidarność z narodem ukraińskim i popiera niepodległość, suwerenność i integralność terytorialną tego państwa. Europosłowie wyrazili też solidarność z rodzinami ofiar wybuchu rakiety w polskiej miejscowości Przewodów. Rezolucja ma zostać przekazana organizacjom międzynarodowym, w tym Radzie Europy i ONZ, oraz władzom Ukrainy. Dokument ma też trafić do rządu i parlamentu Federacji Rosyjskiej, a także do Władimira Putina. Rezolucja ma w tej chwili głównie znaczenie symboliczne - na razie w Unii nie ma bowiem oficjalnego mechanizmu uznania danego kraju za "państwowego sponsora terroryzmu".

Zobacz wideo Czemu Rosjanie atakują infrastrukturę krytyczną w Ukrainie?

- Parlament Europejski uznał dziś Rosję za państwo sponsorujące terroryzm. Nareszcie! Dziękuję wszystkim europosłom. A później Rosja udowodniła światu, że tak jest naprawdę, wystrzeliwując 67 rakiet na naszą infrastrukturę, także energetyczną i uderzając w cywilów. Skutki są tragiczne - wielu rannych, są też ofiary śmiertelne. Składam kondolencje ich bliskim - powiedział Zełenski po uchwaleniu rezolucji.