Berlin oburzony słowami Johnsona. Stwierdził, że Niemcy chciały, by "Ukraina się poddała". "Nonsens"

- Wiemy, że Johnson ma zawsze wyjątkowy stosunek do prawdy, ten przypadek nie jest wyjątkiem - powiedział Steffen Hebestreit, cytowany przez "The Guardian". Samą wypowiedź byłego premiera Wielkiej Brytanii nazwał "nonsensem". Rzecznik niemieckiego rządu dodał, że Berlin szybko zdecydował się wysłać broni do Ukrainy, po tym, jak Moskwa rozpoczęła inwazję. - Fakty przemawiają przeciwko twierdzeniom Johnsona - stwierdził Hebestreit.

REKLAMA

Jest odpowiedź na słowa Johnsona. Stwierdził, że "Niemcy chciały, by Ukraina się poddała"

Były premier Wielkiej Brytanii udzielił wywiadu portugalskiemu oddziałowi CNN. Podczas rozmowy wyjawił kulisy rozmów prowadzonych tuż przed atakiem Rosji na Ukrainę. Boris Johnson stwierdził, że od długiej wojny niemiecki rząd wolał w pewnym momencie szybką porażkę Ukraińców, a Francuzi do końca nie wierzyli, że Putin zaatakuje.

Więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Według Borisa Johnsona jeszcze przed wybuchem wojny politycy niemieckiego rządu mieli uważać, że jeśli już musi dojść do tragedii i do ataku, to lepiej będzie, jeśli wszystko skończy się szybko.

Niemiecki punkt widzenia w pewnym momencie był taki, że jeśli do tego dojdzie (do inwazji - red.), co byłoby ogromną katastrofą, to lepiej, żeby to się szybko skończyło, a Ukraina się poddała

- powiedział. - Uważałem, że to fatalny punkt widzenia. Ale mogę zrozumieć, dlaczego tak myśleli - mówił były premier Wielkiej Brytanii. Przekonywał też, że stać za tym miały argumenty gospodarcze.

Johnson krytycznie odniósł się również do postawy Mario Draghiego, ówczesnego premiera Włoch. - Mówił, że nie będzie w stanie poprzeć naszego stanowiska - powiedział Johnson. Włoski rząd miał tłumaczyć się ogromnym uzależnieniem od rosyjskich węglowodorów.

Były premier przyznał jednocześnie, że podejście europejskich liderów zmieniło się, gdy Rosja rozpoczęła inwazję. Wówczas, jak powiedział, dla wszystkich - Niemców, Francuzów, Włochów i Amerykanów - stało się jasne, że z tej sytuacji nie ma wyjścia. Jak dodał, wówczas Unia Europejska świetnie sobie poradziła w konfrontacji z Rosją. - Przy wszystkich moich niepokojach, składam hołd temu, jak Unia Europejska się zachowała. Była zjednoczona, sankcje były surowe - powiedział.