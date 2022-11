W środę 23 listopada Rosjanie przeprowadzili zmasowane ataki na obwód kijowski i lwowski. Pociski trafiły w infrastrukturę oraz bloki mieszkalne. W stolicy Ukrainy zginęła co najmniej jedna osoba. 20 osób zostało rannych, z czego osiem jest w stanie ciężkim - wynika z informacji przekazanych przez portal Ukraińska Pravda. Cały obwód kijowski jest obecnie bez prądu.

Burmistrz Kijowa nie wyklucza częściowej ewakuacji. "Najgorsza zima od czasów II wojny światowej"

Burmistrz Kijowa Witalij Kliczko przekazał, że najeźdźcy z Rosji doprowadzili do znacznego uszkodzenia infrastruktury krytycznej Ukrainy, co będzie wiązało się z koniecznością oszczędzania energii elektrycznej. Z tego powodu w stolicy kraju, co kilka godzin i w różnych obszarach miasta, wyłączany jest prąd. Bez tego doszłoby do przeciążenia systemu.

- Musimy przygotować się też na najgorszy scenariusz. Może się to zdarzyć, jeśli wystąpią powszechne przerwy w dostawie prądu lub gdy temperatury będą jeszcze niższa. Będziemy musieli wtedy ewakuować część miasta - chociaż nie chcemy, żeby do tego doszło! - mówił Witalij Kliczko w rozmowie z mediami. Jak dodał, ukraińskie miasta zmagają się nie tylko z brakiem światła, ale też ograniczonym ogrzewaniem czy przerwami w dostawie wody.

Ukraina pod ostrzałem. W Kijowie ofiary śmiertelne

"Nie poddamy się i nie uciekniemy tak, jak chce Putin. Tyle razy mylił się w tej wojnie"

Kliczko ma nadzieję, że Europa nadal będzie okazywała wsparcie Ukrainie. - Jesteśmy bardzo wdzięczni za systemy obrony, ale potrzebujemy więcej sprzętu, zwłaszcza dla innych miast Ukrainy. Oprócz broni rozpaczliwie potrzebujemy również generatorów prądu, odzieży ochronnej i pomocy humanitarnej - wymienił burmistrz Kijowa i zaznaczył, że w przeciwnym razie Ukraińców może czekać "najgorsza zima od czasów II wojny światowej".

- On (Putin - red.) chce zastraszyć ludzi, zamrozić ich, żeby naciskali na Zełenskiego, żeby się poddał. Ale tak się nie stanie. Moje wrażenie jest takie, że będziemy tylko jeszcze bardziej zdeterminowani, nie poddamy się i nie uciekniemy tak, jak chce Putin. Tyle razy mylił się w tej wojnie. Teraz znów się myli - podsumował Kliczko.

Rosja uznana za państwo terrorystyczne. Europosłowie przyjęli rezolucję