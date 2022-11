Awantura o pierogi. Kanadyjski komentator podpadł Polakom. I to mocno. "Pcha się w gips"

Polska reprezentacja zagrała we wtorek pierwszy mecz w ramach mundialu w Katarze. Zremisowali z Meksykiem 0:0. Robert Lewandowski nie wykorzystał rzutu karnego.

REKLAMA

Najlepiej opłacani piłkarze w sezonie. Który jest Lewandowski?

Awantura na Twitterze. Polacy dzielnie bronią honoru pierożków

Sytuację na murawie skomentował Cetin Cem Yilmaz, kanadyjski dziennikarz tureckiego pochodzenia, współpracujący m.in. z UEFA. Grę Polaków porównał do pierogów.

Polska [gra], tak jak jej narodowe danie - pierogi, na pierwszy rzut oka wygląda smakowicie, a jednak okazuje się całkiem bez smaku

- stwierdził Yilmaz.

I wtedy się zaczęło. Polscy twitterowicze przeprowadzili prawdziwy szturm na jego wpis.

Mogę znieść nienawiść do naszej drużyny, mogę znieść ich porażki, ale nie mogę znieść nienawiści do pierogów

Nie waż się lekceważyć pierogów

Usuń konto!

[On] ewidentnie pcha się w gips

- to tylko niektóre (łagodniejsze) z ponad 700 komentarzy. Jeden z oburzonych Polaków postawił dziennikarzowi ultimatum: "Cetin, daję ci trzy dni na przyjazd do Polski. Pójdziemy na prawdziwe pierogi. Nie martw się, wyleczymy cię!".

Zobacz wideo Pierogi leniwe - "el clasico" każdej wizyty u babci

Pierogi niezgody. Komentator sportowy do Polaków: Jedziemy na tym samym wózku

Jak kanadyjski komentator tłumaczy swoją niechęć do pierogów? "Próbowałem ich w Warszawie i Gdańsku podczas EURO 2012, i jeszcze kilka razy w Toronto. Może źle trafiłem, a może to nie dla mnie" - napisał.

Odniósł się też do komentarzy, w których Polacy bezlitośnie skrytykowali tureckie przysmaki, m.in. rachatłukum, znane jako turkish delights. "A już na pewno nie obrażają mnie wasze komentarze na temat tureckiego i kanadyjskiego jedzenia, ludzie. Nie przejmujcie się tym. Każdy ma swój gust. Nie jestem policją od kebabów ani patriotą od poutine [kanadyjska przekąska z frytkami i serem - red.] czy czegokolwiek innego" - stwierdził.

Katar 2022. Amerykański dziennikarz zatrzymany za tęczową koszulkę

Yilmaz przyznał też, że choć nie lubi pierogów, to coś łączy go z Polakami. "Może was to jakoś pocieszy - przez karniaka Lewandowskiego przegrałem zakład. Zatem jedziemy na tym samym wózku" - napisał.