Wielka Brytania. Sąd Najwyższy zdecydował ws. referendum niepodległościowego Szkocji

- Ustawa o Szkocji daje parlamentowi szkockiemu ograniczone uprawnienia. W szczególności parlament szkocki nie ma uprawnień do stanowienia prawa w odniesieniu do spraw, które są zastrzeżone dla parlamentu Zjednoczonego Królestwa w Westminsterze - podkreślił przewodniczący Sądu Najwyższego lord Robert Reed.

Jak podkreślił, te "zastrzeżone sprawy obejmują podstawowe aspekty konstytucji Zjednoczonego Królestwa, w tym unię Szkocji i Anglii, oraz parlamentu Zjednoczonego Królestwa".

To ważna decyzja dla Zjednoczonego Królestwa. Jeśli Sąd Najwyższy zgodziłby się, aby Szkocja przeprowadziła referendum niepodległościowe bez zgody brytyjskiego rządu, mogło to mieć ogromny wpływ na przyszłość Wielkiej Brytanii. Wynik referendum bowiem - jak pokazywały sondaże - byłby trudny do przewidzenia.

Premierka Szkocji Nicola Sturgeon chciała, aby referendum niepodległościowe odbyło się 19 października 2023 roku.

Orzeczenie Sądu Najwyższego nie oznacza, że kwestia referendum niepodległościowego zniknie.

