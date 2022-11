Sprawę opisuje agencja Reutera, która rozmawiała z Victorem Pereirą. Brazylijczyk jest dziennikarzem relacjonującym mistrzostwa świata w Katarze. Z jego słów wynika, że po wtorkowym meczu Arabii Saudyjskiej z Argentyną mężczyzna ubrany w tradycyjną białą szatę pomylił flagę Pernambuco z symbolem LGBT. Do zajścia doszło obok stadionu Lusail.

Katar. Tęcza Pernambuco pomylona z tęczą LGBT

Głównym elementem flagi brazylijskiego stanu jest tęcza - nad nią znajduje się gwiazda, a niżej słońce i czerwony krzyż.

Katar 2022. Amerykański dziennikarz zatrzymany za tęczową koszulkę

- Ten facet złapał flagę, rzucił ją na ziemię i zaczął deptać. Wziąłem telefon, aby to nagrać, ale wyrwał mi go z ręki i powiedział, że odda go, gdy usunę film - powiedział Pereira. Z jego relacji wynika, że na miejsce przybył funkcjonariusz policji, który także kazał usunąć mu nagranie. Dziennikarz posłuchał, by odzyskać urządzenie.

Reuter przypomina, że w Katarze związki z partnerami tej samej płci są zakazane i karane więzieniem.

Później Pereira zamieścił na Twitterze nagranie, na którym relacjonuje całe zajście.