USA. Strzelanina w supermarkecie w Chesapeake. Policja informuje o wielu ofiarach

Do tragedii doszło w supermarkecie Walmart w mieście Chesapeake (stan Wirginia) po godzinie 22 lokalnego czasu. Jak podaje CNN, po wejściu do sklepu sieci Walmart funkcjonariusze natrafili na "wiele" osób zabitych i rannych. Leo Kosinski z miejscowej policji przekazał dziennikarzom, że prawdopodobnie na tę chwilę ofiar śmiertelnych jest "mniej niż dziesięć". Według policji sprawca strzelaniny nie żyje. Prawdopodobnie działał sam.

Stacja ABC, powołując się na swoje źródła w policji, podaje, że zgodnie ze wstępnymi informacjami sprawca był pracownikiem sklepu. Mężczyzna zaczął strzelać do innych pracowników w pokoju socjalnym, a następnie odebrał sobie życie.

USA. Strzelanina w Chesapeake. Są ofiary

"Policja w Chesapeake kontynuuje śledztwo ws. strzelaniny w Walmarcie. Wiemy, że jest wiele ofiar i rannych. Potwierdzono śmierć sprawcy" - czytamy na oficjalnym profilu miasta na Twitterze. Wcześniej urzędnicy miejscy apelowali do mieszkańców, by nie zbliżali się do sklepu.

Jedna z mieszkanek powiedziała w rozmowie z CNN, że jej matka, która znajdowała się w markecie, poinformowała ją SMS-em, że ktoś otworzył ogień. - Płaczę, trzęsę się - powiedziała rozmówczyni CNN. - Rozmawiałam z nią o kupowaniu indyka na Święto Dziękczynienia, gdy przyszła ta wiadomość - dodała. Jak przekazała, jej matka nie ucierpiała w strzelaninie.

Amerykańskie media przypominają, że do strzelaniny w Walmarcie doszło także w 2019 roku w El Paso (Teksas). Zginęły wówczas 22 osoby.

