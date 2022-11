Podczas przesłuchań do programu "The Voice of Italy" Siostra Cristina Scuccia zaskarbiła sobie uwielbienie jurorów oraz publiczności. W tym roku ponownie wszystkich zaskoczyła, ponieważ zdecydowała się diametralnie zmienić swoje życie i porzucić dotychczasowe życie.



Włochy. Cristina Scuccia zrezygnowała z zakonu i pracuje jako kelnerka

20 listopada Cristina Scuccia pojawiła się we włoskim programie Verissimo, gdzie oznajmiła, że porzuciła życie zakonne. Była zakonnica tym razem miała na sobie czerwony garnitur, a nie habit. Uwagę przykuły też rozpuszczone włosy, a nawet kolczyk w nosie. - Wierzę, że trzeba odważnie słuchać głosu serca. Zmiana jest oznaką ewolucji, ale zawsze jest przerażająca, ponieważ łatwiej jest zakotwiczyć się w swoich pewnikach niż kwestionować siebie. Czy istnieje dobro, czy zło? - komentowała Scuccia, cytowana przez "The Guardian". Przyznała również, że odejście z zakonu nie oznacza, że wyrzeka się wiary. Teraz zależy jej na dalszej karierze muzycznej. - Zdecydowałam się podążać za głosem serca, nie myśląc o tym, co ludzie o mnie powiedzą - przekazała. Cristina Scuccia mieszka teraz w Hiszpanii i pracuje tam jako kelnerka.

Jako siostra zakonna Cristina Scuccia wygrała "The Voice of Italy"

Cristina Scuccia z Sycylii wzięła udział we włoskiej wersji programu "The Voice" w 2014 roku. Wtedy też wykonała piosenkę Alicii Keys "No One". Ostatecznie zakonnica wygrała cały program, wykonując piosenkę "What a Feeling". Succia była wtedy zakonnicą w klasztorze Sióstr Urszulanek Świętej Rodziny w Mediolanie. Gdy zrobiło się o niej głośno, jej talent docenili nawet włoscy kardynałowie. Nagranie jej pierwszego występu w serwisie YouTube osiągnęło już miliony wyświetleń.

