Wielka gwiazda "Wejścia smoka", czyli Bruce Lee, zmarł w wieku 32 lat w Hongkongu w lipcu 1973 roku. Uznano wtedy, że powodem śmierci mistrza i instruktora sztuk walki, a także aktora i reżysera był obrzęk mózgu, który mógł być reakcją na środek przeciwbólowy, który zażył tego dnia. Brano też pod uwagę zabójstwo oraz udar cieplny. Teraz naukowcy z Clinical Kidney Journal zasugerowali, że Bruce Lee mógł umrzeć z powodu hiponatremii.



Nowe informacje w sprawie śmierci Bruce'a Lee

To "niezdolność nerek do wydalania nadmiaru wody zabiła Bruce'a Lee" - przekazał zespół naukowców z Clinical Kidney Journal, cytowany przez Sky News. Według ich ustaleń żona sportowca twierdziła, że dieta Bruce'a Lee była opartana dużej ilości płynów. Jego biograf Matthew Polly wielokrotnie odnosił się do ilości wody pitel przez Lee w dniu śmierci oraz w ostatnich latach jego życia. "Nadmierne spożycie wody przez niego było wielokrotnie zauważane" - przekazali naukowcy. Do częstszego picia wody mogło się przyczynić używanie marihuany, która może powodować zwiększone pragnienie. Ustalono również, że w dniu śmierci przyjmował narkotyk.

Nadmiar wody może szkodzić. Czy to było przyczyną śmierci Bruce'a Lee?

"Stawiamy hipotezę, że Bruce Lee zmarł z powodu określonej formy dysfunkcji nerek: niezdolności do wydalania wystarczającej ilości wody do utrzymania homeostazy wodnej, która jest głównie funkcją kanalików" - podsumowali naukowcy. "Może to prowadzić do hiponatremii, obrzęku mózgu i śmierci w ciągu kilku godzin, jeśli nadmiernemu spożyciu wody nie towarzyszy wydalanie wody z moczem, co jest zgodne z harmonogramem śmierci Lee" - dodali badacze. Podkreślili również, że fakt, iż składamy się w większości z wody, nie oznacza, że nie będziemy odczuwać negatywnych konsekwencji nadmiernego spożywania wody. Wtedy bowiem nerki nie nadążają za wydalaniem wody z organizmu. Bruce Lee zasłynął powiedzeniem "Bądź jak woda, przyjacielu" - może to myślenie okazało się zgubne?

