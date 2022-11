22 listopada Brytyjczycy przekazali najnowsze informacje dotyczące sytuacji na Morzu Czarnym. 18 listopada zaatakowano terminal naftowy w Noworosyjsku, gdzie znajduje się jeden z głównych portów w akwenie Morza Czarnego. W pobliżu terminalu znajduje się główna baza rosyjskiej Floty Czarnomorskiej (BSF).



Wojna w Ukrainie. Słabnie pozycja Rosji na Morzu Czarnym

W Noworosyjsku stacjonują ważne dla rosyjskiej floty jednostki marynarki wojennej. Jak się okazuje, również one są zagrożone. Są tam w szczególności okręty podwodne, które zostały przeniesione z Sewastopola, jak tamtejsza baza została latem zaatakowana przez ukraińskie wojsko. "Rosyjscy dowódcy będą prawdopodobnie zaniepokojeni zagrożeniami dla flotylli desantowców z Noworsyjska" - przekazał brytyjski wywiad na Twitterze.

Jak się okazuje, flotylle desantowców są bezsilne, bez towarzyszącej im eskorty. "Okręty te bez eskorty są stosunkowo bezbronne i odgrywają ważniejszą rolę w zaopatrywaniu sił rosyjskich na Ukrainie od czasu uszkodzenia mostu Kerczeńskiego w październiku" - przekazuje wywiad.

Wojna w Ukrainie. Pozycja rosyjskiej floty jest zagrożona

Jak informuje brytyjski wywiad, nie ujawniono jeszcze szczegółów incydentu w Noworosyjsku. Jednak to zdarzenie może być kluczowe dla Floty Czarnomorskiej i jej pozycji na Morzu Czarnym. "Pełne szczegóły tego incydentu nie zostały jeszcze ujawnione. Jednak jakakolwiek demonstracja zdolności Ukrainy do zagrożenia Noworosyjska byłaby z dużym prawdopodobieństwem kolejnym strategicznym wyzwaniem dla BSF. Doprowadziłoby to również do dalszego osłabienia i tak już ograniczonych wpływów morskich Rosji na Morzu Czarnym" - informuje wywiad.

