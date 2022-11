21 listopada Ministerstwo Spraw Zagranicznych Turcji zwróciło się do szwedzkiego ambasadora w Turcji Staffana Herrstroma o interwencję w związku z "szerzącą się propagandą terrorystyczną w Sztokhomie" - przekazuje turecka Agencja Anatolia. Przedstawiciele Turcji dodali, że liczą na to, że "sprawcy tego niedopuszczalnego czynu zostaną zidentyfikowani, zostaną podjęte niezbędne środki i konkretne kroki w świetle zobowiązań zawartych w memorandum trójstronnym" - przekazuje Anatolia. Trójstronne memorandum podpisane w czerwcu na szczycie NATO stanowi, że Finlandia i Szwecja nie będą wspierać Ludowych Jednostek Ochrony, syryjskiego oddziału PKK oraz Organizacji Terrorystycznej Fetullah (FETO).



Sztokholm. Tureckie MSZ reaguje na obrazy wyświetlone na budynku ambasady

Na budynku ambasady Turcji w Sztokholmie wyświetlono obrazy, które - według tureckiego ministerstwa - obrażają prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana, a także wspierają działania kurdyjskich wojowników, a konkretnie Partię Pracujących Kurdystanu (PKK), która jest uznawana w Turcji, USA oraz UE za organizację terrorystyczną. Turecka dyplomacja wezwała Sztokholm do rozpoczęcia śledztwa w tej sprawie. Zaapelowano też do tamtejszych władz o podjęcie bardziej zdecydowanych kroków przeciwko grupom, które - zdaniem Turcji - zagrażają jej bezpieczeństwu.

Grupa aktywistów, która działa pod nazwą Szwedzki Komitet do spraw Rożawy (autonomiczny region w północno-wschodniej Syrii, zamieszkały gł.przez Kurdów), opublikowała na Twitterze nagranie, które pokazuje, co wyświetlono na budynku tureckiej ambasady. Pokazały się tam treści popierające Ludowe Jednostki Ochrony (YPG), czyli kurdyjskiej milicji, która działa w Syrii, a jest uznawana przez Turcję za organizację terrorystyczną. "Ze względu na ciągłe ataki Erdogana na wolność słowa i prawa osób LGBTQ+, a także powtarzający się terror Turcji wobec Kurdów, wysłaliśmy kilka dobrze dobranych komunikatów do ambasady Turcji w Sztokholmie" - czytamy na Twitterze.

Turcja wyraziła zgodę? "Nadszedł czas na powitanie Szwecji i Finlandii"

Turcja odwraca się od kurdyjskich organizacji

Tego typu filmy mają pokazywać rzekome powiązania Turcji z Państwem Islamskim. Twórcy filmu zarzucają też Ankarze użycie broni chemicznej przeciwko kurdyjskim bojownikom.

Przypomnijmy, że Turcja oskarża Szwecję i Finlandię o wspieranie kurdyjskich organizacji, które uważa za terrorystyczne. Dlatego też wstrzymuje ich członkostwo w NATO.

