Ukraina wzywa do MSZ ambsadora Węgier. Winny kontrowersyjny szalik Orbana

W niedzielę premier Węgier Viktor Orban pojawił się na rozgrywanym w Budapeszcie meczu Węgry-Grecja w szaliku z mapą "Wielkich Węgier", obejmujących część terytoriów Austrii, Słowacji, Rumunii, Chorwacji, Serbii i Ukrainy. Było to nawiązanie do dawnego Królestwa Węgier.

Nagranie z szalikiem pojawiło się nawet na oficjalnym kanale Viktora Orbana na Facebooku.

Sprawa wywołała falę krytycznych głosów, m.in. w Ukrainie i Rumunii.

Ukraina: Wzywamy ambasadora Węgier

"Promocja idei rewizjonistycznych na Węgrzech nie sprzyja rozwojowi stosunków ukraińsko-węgierskich i nie odpowiada zasadom polityki europejskiej" - przekazał we wtorek w oświadczeniu rzecznik ukraińskiego MSZ Oleg Nikołenko.

Jak dodał, resort dyplomacji wezwie ambasadora Węgier, który "zostanie poinformowany o niedopuszczalności czynu Viktora Orbana".

"Czekamy na oficjalne przeprosiny strony węgierskiej i zaprzeczenie ingerencji w integralność terytorialną Ukrainy" - dodał rzecznik ukraińskiego ministerstwa.

Rumuński europoseł Alin Cristian Mituta nazwał zachowanie Orbana "nieodpowiedzialnym".

"To rewizjonistyczny gest, stawiający Orbana obok Putina, który też marzy o zmianach granic" - napisał polityk w mediach społecznościowych. Zaznaczył, że węgierski premier "musi zostać pociągnięty do odpowiedzialności za działania nie do pogodzenia z przynależnością do rodziny liberalnych demokracji".

