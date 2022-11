Przewodów. Reporter AP zwolniony za podanie błędnej informacji o eksplozji rakiety

35-letni James LaPorta, dziennikarz Associated Press, został zwolniony po krótkim dochodzeniu - informuje "The Washington Post". Reporter, pisząc w ubiegły wtorek o eksplozji rakiety w Przewodowie, powołał się na źródło w amerykańskim wywiadzie i poinformował o "rosyjskich pociskach". A to mogło sugerować, że doszło do eskalacji rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Później AP skorygowała swoją notę i wskazała, że "pociski zostały wyprodukowane przez Rosję i najprawdopodobniej zostały wystrzelone przez Ukrainę w obronie przed rosyjskim atakiem".

Jako pierwszy o zwolnieniu reportera informował portal "Daily Beast".

Przewodów. Agencja AP zwolniła dziennikarza

"Rygorystyczne standardy redakcyjne i praktyki Associated Press mają kluczowe znaczenie dla misji AP jako niezależnej organizacji informacyjnej. Aby zapewnić, że nasze raporty są dokładne, uczciwe i oparte na faktach, przestrzegamy i egzekwujemy te standardy, w tym dotyczące korzystania z anonimowych źródeł" - przekazała w oświadczeniu przesłanym "The Washington Post" rzeczniczka AP Lauren Easton.

Wybuch w Przewodowie. Duda: Ok. godz. 18-19 wiedzieliśmy, że spadła rakiety

Do wybuchu doszło we wsi Przewodów w województwie lubelskim, leżącej blisko granicy polsko-ukraińskiej. W tym dniu siły rosyjskie przeprowadziły zakrojony na szeroką skalę atak rakietowy na Ukrainę.

Na teren suszarni zbóż w Przewodowie spadła rakieta - jak później informowały polskie władze - najprawdopodobniej ukraińskiej obrony powietrznej. Doszło do eksplozji, w wyniku której zginęło dwóch Polaków.

