Rosja wzywa Turcję do powściągliwości po atakach na Syrię i Irak. Erdogan już się odgryzł

Moskwa wzywa Ankarę do powściągliwości w odpowiedzi na ataki przeprowadzone na terytorium Syrii. - Nie można dopuścić do eskalacji napięć - powiedział Aleksander Ławrientiew, specjalny wysłannik Władimira Putina do Syrii, cytowany przez rosyjską agencję informacyjną. Prezydent Turcji już odpowiedział Rosji.

5 Fot. Burhan Ozbilici / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl