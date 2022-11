Chiny. Tragiczny bilans po pożarze fabryki. Nie żyje 36 osób. Doszło też do zatrzymań

Pożar wybuchł w poniedziałek ok. godz. 16 czasu lokalnego. Ogień ugaszono ok. godz. 23. Wiadomo już, że w wyniku zdarzenia zginęło co najmniej 36 osób, dwie są zaginione, a dwie zostały ranne. W akcji brało udział ok. 60 strażaków i ok. 200 ratowników.

Służby poinformowały o zatrzymaniu osób "podejrzanych o popełnienie przestępstwa", ale nie ujawniono szczegółów. Nie podano również informacji na temat możliwych przyczyn pożaru.

Fabryka należy do firmy Kaixinda Trading, na terenie zakładu miały znajdować się m.in. chemikalia.

Chiny. Pożar w fabryce

Agencja AFP wskazuje, że do podobnych zdarzeń i wypadków dochodzi w chińskich zakładach często ze względu na złe standardy bezpieczeństwa i korupcję wśród urzędników.

Wcześniej media donosiły o eksplozji w fabryce chemicznej w pobliskim Taiyuan. Z kolei w czerwcu doszło do wybuchu w fabryce w Szanghaju.

Przed trzema laty w eksplozji w zakładzie w Yancheng zginęło 78 osób. W 2015 r. w wybuchu w fabryce w Tianjin życie straciło 165 osób.

***

