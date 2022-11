Turcja wyraziła zgodę. Szwecja i Finlandia będą mogły wejść do NATO

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg przekazał w poniedziałek, że udało się osiągnąć porozumienie z Turcją w sprawie przyjęcia Szwecji i Finlandii do NATO. Turcja to jedno z dwóch państw, które nie ratyfikowały dokumentów niezbędnych do przyjęcia nowych członków do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

