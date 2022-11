Pełnomocniczka Bundestagu ds. sił zbrojnych Eva Högl udzieliła wywiadu gazecie "Bild am Sonntag", w którym wypowiedziała się na temat problemów, z którymi zmagają się niemieccy żołnierze. Wcześniej pisaliśmy o problemach z brakiem amunicji. Okazuje się, że Bundeswerze ma brakować także osobistego wyposażenia.

Bundeswehra potrzebuje amunicji wartej 20 mld euro

Niemcy. Bundeswehra zmaga się z problemami w wyposażeniu? Ma brakować amunicji wartej 20 mld euro

"To była wielka obietnica kanclerza. 27 lutego, trzy dni po inwazji Rosji na Ukrainę, Olaf Scholz ogłosił punkt zwrotny dla Bundeswehry" - pisze "Bild". Niemiecki rząd zdecydował przeznaczyć 100 mld euro na specjalny fundusz, z którego w ciągu najbliższych lat mają być modernizowane niemieckie siły zbrojne. Jak jednak czytamy, dziewięć miesięcy później Bundeswehra nadal ma problemy z wyposażeniem. Zdaniem Högl brakuje jej między innymi amunicji o wartości 20 mld euro.



Niemieckim żołnierzom brakuje kurtek i spodni? "Właśnie dotarły skarpetki"

Högl podkreśliła, że Niemcy przeznaczyły 2,4 mld euro na zakup osobistego wyposażenia żołnierzy do 2025 roku. - Teraz powoli się to zaczyna - przyznała, dodając jednak, że 43 żołnierzom, którzy w tym tygodniu zostaną wysłani na Mali, "wciąż brakuje spodni i kurtek". - Skarpetki właśnie tam dotarły - powiedziała, uznając to za "niedopuszczalne".

Polityczka przywołała także przypadek, gdy wojskowi rozmieszczeni na Litwie musieli uczestniczyć w ćwiczeniach wojskowych bez kamizelek kuloodpornych. Högl podkreśliła, że dla żołnierzy niezwykle istotna jest szybkość, z jaką dociera ich wyposażenie, sytuacja musi się więc szybko poprawić.

Niemcy. 100 mld euro dla Bundeswehry. Jest kompromis w sprawie specjalnego funduszu