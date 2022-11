Wpis wiceszefa Rady Bezpieczeństwa Rosji pojawił się w niedzielę 20 listopada w serwisie Telegram. Miedwiediew wykorzystuje tę platformę do siania propagandy, zastraszania i powielania kłamstw o wojnie w Ukrainie.

REKLAMA

Zobacz wideo Pszczel o milczeniu generała Gierasimowa: Nie miał instrukcji od swojego szefa

Rosja. Miedwiediew z kolejnym antyukraińskim wpisem. "Ludzie zawsze myśleli i mówili po rosyjsku"

Polityk zaczął swój wpis od stwierdzenia, że "czasami na wypowiedzi wroga trzeba odpowiedzieć nie tylko dyplomatycznie, ale też jakoś alegorycznie" - stwierdzenie to jest o tyle zaskakujące, że od wybuchu wojny w Ukrainie jego wpisy są dalekie od zasad dyplomacji. Miedwiediew nazwał Ukraińców karaluchami, co ma zwiększyć niechęć Rosjan do tego kraju oraz dodał, że "insektarium w Kijowie nieustannie grozi 'powrotem Krymu'". Chodzi o zapowiedzi ukraińskich władz, które jasno podkreślają, że chcą odzyskać Krym - czyli ukraińską ziemię nielegalnie zaanektowaną przez Rosję w 2014 roku.

Ostrzał Zaporoskiej Elektrowni. "Niebezpiecznie blisko kluczowych systemów"

"Nasz cel jest jasny: rozweselić oswojone owady (zapewne chodzi o mieszkańców terenów okupowanych przez Rosjan - red.) i pokazać właścicielowi insektarium (władzom w Kijowie - red.), że wciąż potrafimy zagonić karaluchy kawałkiem jedzenia" - napisał w skandalicznych słowach Miedwiediew. Następnie polityk zdecydował się przypomnieć "niezaprzeczalne fakty":

"1. Kijów jest stolicą starożytnej Rosji.

2. Kijów to duże małe rosyjskie miasto w Imperium Rosyjskim.

3. Kijów jest republikańską stolicą ZSRR.

I wreszcie, Kijów to po prostu rosyjskie miasto, w którym ludzie zawsze myśleli i mówili po rosyjsku. Oby wszystko było już bardzo jasne, co i jak zwrócić..." - napisał rosyjski propagandysta.

W pierwszym przypadku chodzi o powstałą w 862 roku Ruś Kijowską, której stolicą w latach 882-1169 był Kijów. Jak dodaje "Ukraińska Pravda", według historyków Kijów został założony w V wieku, a Moskwa dopiero w XII wieku. Gdy Ukraina znajdowała się pod panowaniem Imperium Rosyjskiego, a później była częścią ZSRR, to władze w Moskwie prowadziły stanowczą politykę deukrainizacji. Rosyjską interpretację historii wielokrotnie przedstawiał także Władimir Putin, który "ubolewał", że po rozpadzie ZSRR powstały niepodległe państwa.

Przeczytaj więcej aktualnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Chersoń. Po ośmiu miesiącach ruszył pierwszy supermarket