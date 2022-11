Rosja dogadała się z Iranem ws. dronów. Będzie produkowała je sama

Moskwa osiągnęła porozumienie z Teheranem w sprawie produkcji irańskich dronów na terenie Rosji - poinformował w sobotę (19 listopada) "Washington Post", powołując się na dane wywiadowcze amerykańskich i innych zachodnich agencji bezpieczeństwa.

Rosja będzie produkowała "setki" irańskich dronów

W Rosji mają powstać "setki" dronów kamikadze Shahed-136, co w rozmowie z gazetą potwierdzili trzej urzędnicy, którzy są zaznajomieni ze sprawą. Z ich relacji wynika, że aktualnie obie strony dążą do tego, aby jak najszybciej przekazać projekty i przetransportować kluczowe komponenty wymagane do produkcji maszyn. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace ruszą w ciągu najbliższych miesięcy.

Jak podaje dziennik, umowę sfinalizowano na początku listopada podczas wizyty rosyjskiej delegacji w Teheranie, która odbyła się po oskarżeniach ze strony Ukrainy i Zachodu, że Rosja użyła irańskich dronów do ataków na ukraińską infrastrukturę energetyczną i obiekty cywilne. 6 listopada Wołodymyr Zełenski wezwał do nałożenia nowych sankcji na państwo Bliskiego Wschodu. - Współudział w rosyjskim terrorze musi zostać ukarany - mówił wówczas.

Umowa może zaspokoić rosyjskie zapotrzebowanie na broń precyzyjnego rażenia, zaś Iranowi może przynieść ekonomiczne i polityczne korzyści - czytamy w "Washington Post". Jak twierdzą źródła dziennika, władze w Teheranie liczą, że w ten sposób unikną nowych sankcji, jeśli drony będą fizycznie produkowane na terytorium Rosji.

Rosja wykorzystała ponad 400 dronów. Ukraina strąca ok. 70 proc.

Od sierpnia Rosja wykorzystała przeciwko Ukrainie ponad 400 dronów produkcji irańskiej - ocenili przedstawiciele zachodnich służb wywiadowczych, których cytuje "Washington Post". Teheran jednak wciąż utrzymuje, że sprzęt przekazał przed pełnowymiarową napaścią na Ukrainę. Więcej na ten temat w artykule:

Iran zabrał głos ws. dronów dostarczanych Rosji. "Informacje prawdziwe"

Jak podaje w swojej najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW), strona ukraińska poinformowała, że strąca ok. 70 proc. dronów przed ich uderzeniem w cel. Jednak warto zauważyć, że choć pojedyncze drony kamikadze Shahed-136 są łatwe do zneutralizowania przez ochronę powietrzną, to ich zmasowany atak stanowi już duże niebezpieczeństwo.

USA: "Iran i Rosja mogą próbować okłamać cały świat"

Biały Dom odmówił komentarza w sprawie rosyjsko-irańskiej współpracy. Do sprawy odniosła się jedynie rzeczniczka Rady Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych Adrienne Watson.

W oświadczeniu przesłanym "Washington Post" napisała, że "Iran i Rosja mogą próbować okłamać cały świat, ale nie ukryją faktów: Teheran pomaga zabijać ukraińskich cywilów, dozbrajając Rosję i asystując w jej działaniach".

"Stany Zjednoczone - razem z sojusznikami i partnerami - robią wszystko, by ujawnić i powstrzymać irańskie dostawy do Rosji i działania Rosji przeciwko Ukraińcom. Będziemy nadal zapewniać Ukrainie niezbędną pomoc, której potrzebuje, by się bronić" - zapewniła.

Pentagon: Rosja próbuje wyczerpać ukraińską obronę przeciwpowietrzną