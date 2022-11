Rosja. Eksplozja bloku mieszkalnego na wyspie. Zginęło co najmniej 9 osób, w tym dzieci

Do zdarzenia doszło w miejscowości Tymowskoje. Lokalne władze podały, że doszło do wybuchu gazu, ale budynek nie był przyłączony do instalacji gazowej - podejrzewa się więc, że na jednej z klatek schodowych pięciopiętrowego bloku wybuchła butla z propanem-butanem. Eksplozja całkowicie zniszczył narożną część budynku. W tej części bloku mieszkały 33 rodziny. Trwają poszukiwania ofiar i rannych.

Gubernator Sachalina Walery Limarenko poinformował, że mieszkańcom budynku zaproponowano tymczasowe schronienie w hotelu. Rodziny, których domy zostały zniszczone, mają otrzymać rekompensaty w wysokości 500 tys. rubli (37,4 tys., zł), ranni - 400 tys. rubli (niecałe 30 tys. zł) a te, które straciły kogoś bliskigo - milion rubli (74,8 tys. zł). Wszyscy poszkodowani mają otrzymać po 30 tys. rubli (2,2 tys. zł) na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb.

Sachalin jest wyspą na Oceanie Spokojnym. Przez lata była na zmianę japońska i rosyjska, ostatecznie po zakończeniu II wojny światowej znalazła się w rękach ZSRR. Wyspę zamieszkują głównie Rosjanie i po kilka procent Koreańczyków i Ukraińców. Dawniej zamieszkiwały ją plemiona autochtoniczne - Ajnowie, Niwchowie i Ewenkowie.