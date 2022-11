Wojna w Ukrainie. ISW: Rosja przygotowuje się do ponownej mobilizacji

Choć minister obrony Rosji Siergiej Szojgu 28 października spotkał się z Władimirem Putinem, aby poinformować dyktatora o zakończeniu mobilizacji, to coraz więcej sygnałów wskazuje, że ona wciąż trwa. Jak podaje amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW), na rosyjskich kanałach Telegrama zostało udostępnione zdjęcie karty powołania mieszkańca Petersburga. Ma się on stawić do punktu poboru w styczniu 2023 roku - czytamy w analizie. To jednak nie jest wszystko.

Wojna w Ukrainie. ISW: Ponowna mobilizacja ruszy w grudniu

Analitycy z amerykańskiego think tanku, powołując się na informacje publikowane przez nacjonalistycznych blogerów z Rosji, twierdzą, że powszechna mobilizacja rozpocznie się ponownie w grudniu lub styczniu przyszłego roku. Jednak jak przekazał niezależny rosyjski portal Astra, urzędy i przedsiębiorstwa państwowe intensywnie szkolą pracowników, wysyłając ich na liczne kursy, by przygotować niezbędną kadrę.

Ponadto garnizonowy sąd wojskowy w obwodzie moskiewskim nieumyślnie potwierdził, że mobilizacja trwa pomimo jej formalnego zakończenia - podaje ISW, powołując się na inną rosyjską redakcję. "Organ sprawiedliwości" wydał następujący wyrok: "Zmobilizowany żołnierz został skazany za pobicie swojego dowódcy 13 listopada podczas wykonywania przez niego obowiązków służby wojskowej lub w związku z pełnieniem tych obowiązków w okresie mobilizacji".

Jak podaje również Instytut Studiów nad Wojną, Kreml stwierdził ostatnio, że prezydent Rosji Władimir Putin, który ogłosił mobilizację, nie musi formalnie podpisywać dekretu o jej zakończeniu. Dyktator miał przekazać taką informację, jedynie w celu "uwolnienia zdolności biurokratycznych i administracyjnych".

Poborowi przetrzymywani w piwnicy

Portal Astra informował 16 listopada na Telegramie, że dowództwo przetrzymuje w piwnicy około 300 zmobilizowanych osób, które odmówiły powrotu na linię frontu. Mowa o poborowych, którzy przeżyli zmasowany ostrzał w pobliżu Swatowa w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy i postanowili się wycofać. Dotarli do Starobielska, gdzie nagrali wideo, w którym prosili o powrót do kraju. Zamiast tego zostali przewiezieni na osiedle Zajcewe (obwód doniecki). Z relacji ich bliskich wynika, że żołnierze zmuszeni są do dalszej walki pod groźbą oskarżenia o dezercję.

Rosja prowadzi tajną mobilizację na Krymie

Tamiła Taszewa, przedstawicielka prezydenta Ukrainy na Krymie poinformowała 9 listopada, że Kreml kontynuuje tajną mobilizację i werbuje mieszkańców okupowanego Krymu. Nie jest jednak w stanie zaspokoić bieżących potrzeb żołnierzy. Poborowi dostają zardzewiałe hełmy i dziurawe kamizelki kuloodporne, ściągnięte wcześniej z ciał zabitych wojskowych.

