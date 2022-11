"Mogliśmy posłuchać Lecha Kaczyńskiego". Były lider CDU o relacjach z Rosją. Skrytykował Merkel

Były lider CDU, Wolfgang Schäuble, skrytykował Angelę Merkel za słowa, że podczas jej rządów "kurs wobec Rosji był rozsądny". - Zdumiewa mnie to, że nawet teraz nie potrafi przyznać się do błędów - powiedział. Nawiązał też do słow byłego prezydenta Polski. - Zbyt rzadko wsłuchiwałem się w rady prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego - stwierdził.

