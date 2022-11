Mieszkańcy Chersonia nie kryli radości, gdy ukraińskie wojska wyzwoliły miasto po wycofaniu się Rosjan z prawego brzegu Dniepru. - Od teraz flaga ukraińska będzie pojawiać się na wszystkich budynkach w Chersoniu. O tym marzyliśmy od pierwszych dni okupacji - powiedział Serhij Chłań, członek rady obwodu chersońskiego, cytowany przez CNN.



Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Pszczel: Ławrow opuścił szybko szczyt G20, bo bał się jakichkolwiek rozmów

Wojna w Ukrainie. Rosjanie w popłochu uciekali z Chersonia. Strzelali do siebie nawzajem

Po wkroczeniu do miasta ukraińskie siły zbrojne informowały, że wszystkie próby przeciwstawienia się zostaną udaremnione. Rosjanie opuszczali więc okupowany od początku wojny region chersoński. W trakcie ucieczki okupanci nagrali film, który następnie pojawił się w internecie. Agencja ТРУХА opublikowała go 17 listopada na Twitterze. Na nagraniu widać, jak rosyjscy żołnierze płyną łodzią, aby opuścić Chersoń, po czym zaczynają strzelać do nich inni Rosjanie. Wrzeszczą, że "są swoi", ale przez kilka minut są ostrzeliwani.

Ukraińska armia: Nasi żołnierze kontrolują teren w pobliżu Krymu

Chersoń. Zełenski do rosyjskich żołnierzy, którzy "gdzieś się ukryli": I tak cię znajdziemy

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po odzyskaniu Chersonia podziękował wszystkim, którzy włączyli się w walkę o Ukrainę. - Nawet, gdy miasto nie jest jeszcze całkowicie oczyszczone z obecności wroga, mieszkańcy sami usuwają już z ulic i budynków rosyjskie symbole i wszelkie ślady pobytu okupantów w Chersoniu. Podobnie było we wszystkich innych miastach wyzwolonych przez naszych obrońców. Podobnie będzie w tych miastach, które wciąż czekają na nasz powrót. Ukraina przyjdzie do wszystkich swoich ludzi - przekazał Zełenski podczas opublikowanego nagrania.

Zwrócił się również do rosyjskich żołnierzy, którzy mogą jeszcze przebywać w obwodzie chersońskim. - Gwarantujemy, że będziesz traktowany zgodnie z prawem i międzynarodowymi standardami. A tym rosyjskim wojskowym, którzy przebrali się w cywilne ubrania i gdzieś się ukrywają, chcę powiedzieć, że nie da się ukryć. I tak cię znajdziemy - przekazał Zełenski, cytowany przez CNN.

40 proc. Ukraińców bez prądu. Mieszkańcy proszeni o opuszczenie bloków