USA. Przyszedł z mieczem i siekierą. Chciał rozmawiać z dziennikarzami "New York Timesa"

Do siedziby "The New York Timesa" wszedł 27-letni mężczyzna wyposażony w miecz, siekierę i nóż. Jak relacjonują amerykańskie media, chciał rozmawiać z dziennikarzami. Na miejsce wezwano policję.

