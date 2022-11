Nancy Pelosi zapowiedziała rezygnację z kierownictwa partii w Kongresie USA. "Nadszedł czas"

- Nie będę ubiegać się o reelekcję do kierownictwa demokratów w następnym Kongresie. Nadszedł czas, by nowe pokolenie przewodziło demokratycznemu klubowi - oznajmiła Nancy Pelosi podczas przemówienia w Izbie Reprezentantów. Polityczka demokratów zapowiedział również, że nadal będzie sprawować mandat kongresmenki z San Francisco.

Nancy Pelosi zapowiedziała odejście z kierownictwa partii w Kongresie USA

Podczas przemówienia Pelosi nazwała Izbę Reprezentantów "świętą ziemią". Dodała, że po raz pierwszy odwiedziła Kapitol jako dziecko, kiedy jej ojciec został zaprzysiężony jako członek Izby. Spikerka wspomniała również o dobrej współpracy z trzema prezydentami - George'em W. Bushem, Barackiem Obamą i obecnie urzędującym Joe Bidenem. Eksperci zwracają uwagę, że nie wymieniła Donalda Trumpa. Pod przewodnictwem Pelosi dwukrotnie był głosowany impeachment przeciwko Trumpowi.

Nawiązała również do ataku na Kapitol ze stycznia 2021 roku. - Amerykańska demokracja jest majestatyczna, ale jest też krucha. Wielu z nas tutaj było tego świadkami w tej izbie. I dlatego demokracja musi być na zawsze broniona przed siłami, które życzą jej źle - powiedziała Pelosi, cytowana przez Agencję Reutera. Polityczka zwróciła też uwagę na wzrost liczby kobiet i przedstawicieli mniejszości w izbie.

Amerykańscy eksperci z USA zwracają uwagę, że na decyzję Pelosi - oprócz porażki demokratów w wyborach do Izby Reprezentantów - wpływ mógł mieć także atak na jej męża, Paula. Doszło do niego pod koniec października - 42-letni mężczyzna, którego oskarżono później o włamanie do domu spikerki Izby Reprezentantów, zaatakował 82-letniego Paula Pelosi z użyciem młotka - w efekcie mąż spikerki doznał m.in. uszkodzenia czaszki. Nancy Pelosi nie było wówczas w domu. Mężczyźnie, który zaatakował jej męża, zarzuca się m.in. usiłowanie zabójstwa.

Joe Biden w oświadczeniu nazwał Nancy Pelosi "najbardziej konsekwentną przewodniczącą Izby Reprezentantów w historii".

Faworytem do przejęcia schedy po Pelosi jest prezes klubu demokratów Hakeem Jeffries.

Nancy Pelosi. W Izbie Reprezentantów nieprzerwanie od 35 lat

Nancy Pelosi jest członkinią Izby Reprezentantów od 1987 roku. Zasiada w Kongresie siedemnastą kadencję. Od 2003 przewodniczy Partii Demokratycznej w Izbie Reprezentantów, dwukrotnie w tym czasie sprawując funkcję przewodniczącej tej Izby kongresu.

Była pierwszą kobietą stojącą na czele głównych amerykańskich partii, a w 2007 roku stała się pierwszą kobietą spikerem.