Ciemno i zimno w Ukrainie - prawie połowa mieszkańców bez prądu, we Lwowie śnieg. Rosjanie kontynuują ataki

W czwartek Rosja ostrzelała m.in. obiekty wydobycia gazu na Ukrainie - poinformował o tym prezes państwowego koncernu energetycznego Naftohaz, Ołeksij Czernyszow. Prądu nie ma obecnie około 40 proc. mieszkańców Ukrainy i nic nie wskazuje na to, by sytuacja w najbliższym czasie się poprawiła. Tymczasem temperatura spada - we Lwowie spadł śnieg (termometry pokazują 0 stopni), w okolicach Kijowa jest już na minusie.

8 screen - Ukraine Live Camera Views // Youtube Otwórz galerię Na Gazeta.pl